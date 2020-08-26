Kayıp papağanını getirene bin lira ödül verecek - Son Dakika

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde yaşayan Ayvaz çifti 'Fındık' ismini verdiklerini papağanlarının kaybolduğunu ve kayıp papağanlarını bulup getirene bin TL ödül vereceklerini söylüyor.

İlçenin Cumhuriyet mahallesinde esnaflık yapan Saadet ve Sezgin Ayvaz çiftinin 'Fındık' ismini verdikleri papağanları geçtiğimiz hafta kayboldu. Ayvaz çifti kaybolan papağanlarına çok üzülürken, adeta evlatları kaybolmuş gibi onu her yerde arıyor, bulup getirene ise bin TL ödül vaat ediyor.

Papağanlarını bir anlık dikkatsizlik sonucu kafesini açık bırakınca kuşun pencereden uçup gittiğini belirten Sezgin Ayvaz, çevrede arama yapmasına rağmen papağandan bir iz bulamadıklarını söyledi. Bölgede aramadık yer bırakmayan ve kendi çabalarıyla papağanı bulamayacağını anlayan Ayvaz ailesi sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu, papağanı bulana 1000 lira ödül vereceğini duyurdu.

Kaybolan papağanlarının bulunması için belediyeden anons da yaptırdığını ifade eden Ayvaz, gelecek sevinçli haberi beklediğini söyledi. - TRABZON