Kayıp Pınar'ın ablası: Kardeşimin bir yerden çıkıp geleceğine inanıyorum - Son Dakika

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 4 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) arama çalışmaları sürerken, jandarma genç kızın en son görüldüğü bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Annesiyle birlikte jandarma karakolunun bahçesinde, kardeşinden gelecek bir haber bekleyen abla Sibel Gültekin, "Kardeşimin bir yerden çıkıp geleceğine inanıyorum" dedi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, abla Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Abla Gültekin ile anne Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu.
Abla Gültekin, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı, bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Ertesi gün Akyaka'da görüldüğü söylendi" diye konuştu.