Kayıp Pınar'ın ablası: Kardeşimin bir yerden çıkıp geleceğine inanıyorum - Son Dakika

Kayıp Pınar'ın ablası: Kardeşimin bir yerden çıkıp geleceğine inanıyorum

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 4 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) arama çalışmaları sürerken, jandarma genç kızın en son görüldüğü bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 4 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) arama çalışmaları sürerken, jandarma genç kızın en son görüldüğü bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Annesiyle birlikte jandarma karakolunun bahçesinde, kardeşinden gelecek bir haber bekleyen abla Sibel Gültekin, "Kardeşimin bir yerden çıkıp geleceğine inanıyorum" dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, abla Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Abla Gültekin ile anne Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu.

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İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama başlattı. Üniversitelinin en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı bahçesinde anne Şefika Gültekin ile bekleyişlerini sürdüren abla Sibel Gültekin, umutlarını kaybetmediklerini belirterek, "Herkes, Pınar'ın bulunması için seferber oldu. Tanımadığım birçok numaradan bizi arayıp, moral veriyorlar. Kardeşimin bir yerden çıkıp geleceğine inanıyorum. Annemle birlikte karakolun bahçesinde oturuyoruz. Duyan ve görenlerin yetkililere bildirmesini bekliyorum" dedi.

Abla Gültekin, "Onunla en son geçen perşembe günü saat 15.00 sıralarında telefonla görüştüm. Menteşe ilçesindeki alışveriş merkezinde olduğunu söyledi. Daha sonra telefonu kapandı, bir daha ulaşamadık. Gerekli yerlere durumu bildirdik. Ertesi gün Akyaka'da görüldüğü söylendi" diye konuştu.


Jandarma, Muğla, Ula, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp Pınar'ın ablası: Kardeşimin bir yerden çıkıp geleceğine inanıyorum - Son Dakika
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