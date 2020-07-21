Kayıp Pınar'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu - Son Dakika

Kayıp Pınar'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Kayıp Pınar'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu Muğla'da 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Kayıp Pınar'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

MUĞLA - Muğla'da 16 Temmuz'dan bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in cansız bedeni ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nde 5 gündür kayıp olan 27 yaşındaki genç kızı arama çalışmaları devam ediyordu. Kayıp kızı bulmak için emniyet ve jandarma özel ekip kurmuştu. Yapılan arama çalışmaları sonunda genç kızın cansız bedeni Menteşe ilçesi kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu. Genç kızın yakılıp, bir varil içine konulduktan sonra üzerine beton dökülüp sarp bir araziye atıldığı öğrenildi. Genç kızın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kayıp Pınar'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Pınar Gültekin, Muğla, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 09:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kayıp Pınar'ın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu - Son Dakika
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