Kayıp Polonyalı kadın turist bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp Polonyalı kadın turist bulundu - Son Dakika

Kayıp Polonyalı kadın turist bulundu

6 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde konakladığı otelden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Polonyalı kadın turist bulundu.

Kayıp Polonyalı kadın turist bulundu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde konakladığı otelden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Polonyalı kadın turist bulundu. Psikolojik sorunları olduğu tespit edilen kadının kendisini polis olarak tanıttığı ve sokakta dolaşırken bulunduğu öğrenildi.


Olay, Manavgat ilçesinin Sorgun Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Polonyalı Magdalena Zak (52) isimli kadın, konakladığı otelden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Cep telefonu kullanmayan kadın için jandarmaya kayıp müracaatında bulunuldu. Kaybolan kadının psikolojik sorunları olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, yaptıkları kamera incelemesinde kadının bir otomobile otostop çekerek bindiğini ve Manavgat merkezde indiğini belirledi.


52 yaşındaki Polonyalı turist, saat 14.45 sıralarında Titreyen Göl mevkisinde bulundu. Kadının kendisini polis olarak tanıttığı ve ilçede dolaşırken bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, turist, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Genç Elif'in söz kesme hayalleri yarım kaldı, duvaklı tabutla defnedildi
Sevgilisine "mahrem videolarını ailene gönderirim" diyerek şantaj uyguladı Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile hayırsever arasında gülümseten diyalog Isparta'da yangın faciası: 2 çocuk öldü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 22:00:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp Polonyalı kadın turist bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]