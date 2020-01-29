Kayıp Polonyalı kadın turist bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde konakladığı otelden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen Polonyalı kadın turist bulundu. Psikolojik sorunları olduğu tespit edilen kadının kendisini polis olarak tanıttığı ve sokakta dolaşırken bulunduğu öğrenildi.



Olay, Manavgat ilçesinin Sorgun Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Polonyalı Magdalena Zak (52) isimli kadın, konakladığı otelden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Cep telefonu kullanmayan kadın için jandarmaya kayıp müracaatında bulunuldu. Kaybolan kadının psikolojik sorunları olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, yaptıkları kamera incelemesinde kadının bir otomobile otostop çekerek bindiğini ve Manavgat merkezde indiğini belirledi.



52 yaşındaki Polonyalı turist, saat 14.45 sıralarında Titreyen Göl mevkisinde bulundu. Kadının kendisini polis olarak tanıttığı ve ilçede dolaşırken bulunduğu öğrenildi. - ANTALYA