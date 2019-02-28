Kayıp Rebecca'yla İlgili Bir Şüpheli Sorguda

BRITZ semtindeki evinden okula gitmek üzere 18 Şubat sabahı evden çıkan genç kız, okula da gitmedi.

BRITZ semtindeki evinden okula gitmek üzere 18 Şubat sabahı evden çıkan genç kız, okula da gitmedi. O günden sonra da kendisinden haber alınamadı. Polisle birlikte genç kızın arkadaşları ve ailesi de Rebecca'yı her yerde aradı. Aramalara helikopterler de havadan destek verdi. Polis, genç kızın cinayete kurban gittiğinden şüphelenirken, aile ise canlı bulunacağı yönündeki umudunu sürdürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi :

Kaçak Yapıların Yıkımında Vatandaşlar Gözyaşlarına Boğuldu

15 Gün Önce Ölen Annesinin Acısına Dayanamadı Canına Kıydı

Kendisine Cinsel Saldırıda Bulunan Kişi Serbest Kalınca, Hamile Kadın İntihar Girişiminde Bulundu

Yetiştirme Yurdundan Kaçan 3 Genç Kız, Kuaföre Para Ödemeyince Yakalandı