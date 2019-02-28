Son Dakika Haberleri: Kayıp Rebecca'yla İlgili Bir Şüpheli Sorguda

Kayıp Rebecca'yla İlgili Bir Şüpheli Sorguda

1 saat önce

BRITZ semtindeki evinden okula gitmek üzere 18 Şubat sabahı evden çıkan genç kız, okula da gitmedi.

Kayıp Rebecca'yla İlgili Bir Şüpheli Sorguda, System.String[]
BRITZ semtindeki evinden okula gitmek üzere 18 Şubat sabahı evden çıkan genç kız, okula da gitmedi. O günden sonra da kendisinden haber alınamadı. Polisle birlikte genç kızın arkadaşları ve ailesi de Rebecca'yı her yerde aradı. Aramalara helikopterler de havadan destek verdi. Polis, genç kızın cinayete kurban gittiğinden şüphelenirken, aile ise canlı bulunacağı yönündeki umudunu sürdürüyor.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 06:00 

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