Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, su kuyusunda bulundu - Son Dakika

Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, su kuyusunda bulundu

Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, su kuyusunda bulunduDENİZLİ'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Levent Karaduman'a (43) ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman S.

Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, su kuyusunda bulundu

Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
Maskesiz otobüse binmeye çalışan iki kişi, kendilerini uyaran otobüs şoförünü darp etti

DENİZLİ'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Levent Karaduman'a (43) ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman S.'nin (31) Baklan ilçesindeki evinin arkasındaki 9 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Gözaltına alınan Ali Osman S.?nin polisteki sorgusu ile cesedi çıkarmak için başlatılan çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Merkezefedi ilçesi Servergazi Mahallesi'nde yaşayan ve eşiyle boşandıkları öğrenilen 1 çocuk babası reklamcı Levent Karaduman, 2013 yılında ortadan kayboldu. Gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Ancak o dönem yapılan aramalara karşın Karaduman'a ulaşılamadı.

7 yıl sonra Hayati Karaduman'ın, yeğeninin kaybolmasıyla ilgili ortağı Ali Osman S.'yi suçlaması üzerine soruşturmanın seyri değişti. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri bu sabah kayıp Karaduman'ın teyzesinin oğlu Ali Osman S.'yi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Ali Osman S.'nin sorgulanmasına başlandı. Karaduman'ın kaybolduğu gün, en son telefon sinyalinin geldiği Ali Osman S.?nin Baklan ilçesi Hadım Mahallesi'ndeki evinin arkasındaki su kuyusunda Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ekibinin de desteğiyle arama çalışması başlatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri su kuyusunun bulunduğu alanı güvenlik şeridiyle çevirdi. Ardından itfaiye ekipleri, 9 metre derinliğindeki kullanılmayan kuyudaki suyun bir bölümünü pompa yardımıyla tahliye etti. Kuyudaki, ilk incelemede bir ayakkabı bulundu. Ancak, ayakkabının kayıp Karaduman'a ait olup, olmadığı henüz belirlenemedi. Kuyunun girişinin oldukça dar olması nedeniyle ekipler, çalışmaları güçlükle yürüttü. Kuyunun dibinde su altı kamerasıyla yapılan incelemede Karaduman'a ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu.

Bunun üzerine kuyunun ağzı kepçe yardımıyla açılarak genişletildi. Cesedin çıkartılması için itfaiye ekipleri tarafından kuyunun girişine makara kuruldu. Bir itfaiye erinin kuyuya inerek cesedi halat yardımıyla bağlayıp, yukarı çekilmesi için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, Karaduman ile en son görülen kişi olan Ali Osman S.'nin, poliste çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi. Ali Osman S.'nin, Karaduman'ın kullandığı otomobili de sattırdığı ortaya çıktı. Ali Osman S.'nin Karaduman'ın ruhsat sahibi olan babasını, Oğlun sıkıştı otomobili sat parasını ona göndereceğim diyerek kandırdığı, ancak satış sonrası parayı göndermediği ortaya çıktı. Ali Osman S.'nin, yakınlarına ortağı Levent Karaduman'ın İstanbul'daki sevgilisinin yanına gittiğini söylediği de ileri sürüldü.

Ali Osman, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 16:36 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, su kuyusunda bulundu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:27 Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi 17:22 AB temsilcisi ile basın açıklaması yapan Çavuşoğlu'nun patlattığı espiri salonu kahkahaya boğdu 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 12:22 2 kişiyi öldürdükten sonra börekçide yakalanan caninin kara listesinde bir kişinin daha olduğu ortaya çıktı 11:47 18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar 11:15 Son dakika: Türk Eximbank, ilk kez yabancı bir kuruluşa garanti sağladı 10:53 Ankara'nın ardından Van'da da eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı 09:09 Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor 08:57 Teknoloji devi Fujitsu evden çalışma modelini kalıcı hale getiriyor
Demet Akalın ve Alişan'ın birlikte program yapacağı kanal belli oldu
22:32
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
22:28
Maskesiz otobüse binmeye çalışan iki kişi, kendilerini uyaran otobüs şoförünü darp etti
21:59
Mavi Balina ve Momo'dan sonra şimdi de Mavi Bebek oyunu çocukların korkulu rüyası oldu
21:35
239 bilim insanından Dünya Sağlık Örgütü'ne uyarı: Virüs havadan da bulaşıyor, kabul edin
21:30
Kavurucu havalara mola! Sıcaklıklar 7 derece birden düşüyor, sağanak geliyor
20:52
Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a 3-1 mağlup oldu
20:02
Efsane dövüşçü Randy Orton, eşiyle duşta çıplak poz verdi
19:09
Gümüşhane'de koronavirüs vakaları artınca Valilik'ten uyarı geldi: Tedbirlere riayet edelim
18:55
Gaziantep'te vaka sayıları artmaya devam ederse okullar açılmayabilir
18:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 23:06:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, su kuyusunda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]