Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, 17 saatlik çalışmayla su kuyusundan... - Son Dakika

Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, 17 saatlik çalışmayla su kuyusundan çıkartıldı



DENİZLİ'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Levent Karaduman'a (43) ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman S.'nin (31) Baklan ilçesindeki evinin arkasındaki 9 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Ali Osman S. gözaltına alınırken Levent Karaduman'ıa ait olduğu değerlendirilen ceset 17 saatlik çalışmanın ardından su kuyusundan çıkartıldı.

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