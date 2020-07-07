Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, 17 saatlik çalışmayla su kuyusundan... - Son Dakika

Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, 17 saatlik çalışmayla su kuyusundan...

Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, 17 saatlik çalışmayla su kuyusundan çıkartıldı DENİZLİ'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Levent Karaduman'a (43) ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman S.

Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, 17 saatlik çalışmayla su kuyusundan çıkartıldı

DENİZLİ'de, 7 yıl önce ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Levent Karaduman'a (43) ait olduğu değerlendirilen ceset, ortağı olan teyzesinin oğlu Ali Osman S.'nin (31) Baklan ilçesindeki evinin arkasındaki 9 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Ali Osman S. gözaltına alınırken Levent Karaduman'ıa ait olduğu değerlendirilen ceset 17 saatlik çalışmanın ardından su kuyusundan çıkartıldı.

- Ceset
Ali Osman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 07:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, 17 saatlik çalışmayla su kuyusundan... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

12:14 Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı 12:09 Elon Musk'ın 480 TL'ye satışa çıkardığı şortlar kısa sürede tükendi 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:48 Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi 10:44 ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı 10:39 Kansas City Chiefs ile 503 milyon dolarlık sözleşme imzalayan Patrick Mahomes, tarihin en çok kazanan sporcusu oldu 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:04 "Zorla evlendiriliyorum" deyip polisten yardım isteyen kız, ifadesinde çark etti: Nişanlımla sorunum yok 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:38 Koronavirüs döneminde karavan satışları yüzde 400 arttı, üreticiler talebe yetişemiyor 09:36 İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:53 Türkan Şoray, yıllardır sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer'in yüzünü gösterdi 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Fenerbahçe, Dorukhan Toköz için teklif yaptı! Beşiktaş transfere sıcak bakıyor
14:08
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
14:05
Son dakika: Çin'de öğrenci taşıyan otobüs su kanalına uçtu: 21 ölü, 15 yaralı
13:51
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
13:41
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
13:26
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
13:13
Hatay'da şüpheli kadının iç çamaşırından uyuşturucu çıktı
13:01
Son dakika: Artvin Dokumacılar köyünde yangın çıktı! Köy evleri alevlere teslim oldu
13:00
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
12:49
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
12:40
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 14:16:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp reklamcıya ait olduğu değerlendirilen ceset, 17 saatlik çalışmayla su kuyusundan... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]