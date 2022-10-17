İhbar üzerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı. 70 metrelik uçurumdaki cesedi çıkarmak için Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi olay yerine geldi. Yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından uçurumdan inen ekipler, cesedi deniz kıyısındaki kayalıklara taşıdı.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Antalya, turist, Kemer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu - Son Dakika

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