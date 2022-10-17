Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu - Son Dakika
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Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu

17.10.2022 12:48
Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu

39 gün önce Antalya'nın Kemer ilçesi Çalıştepe mevkiinde gezmeye çıktıktan sonra haber alınamayan Rus turist Vladislav Sengovic'in cansın bedeni 70 metrelik uçurumda bulundu.

Kemer'e bağlı Çalıştepe mevkinde dün geziye çıkan bir turist, kayalıkta bir ceset gördü. Şahıs hemen durumu konakladığı otelin yönetimine bildirdi.

70 METRELİK UÇURUMDA BULUNDU

İhbar üzerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı. 70 metrelik uçurumdaki cesedi çıkarmak için Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi olay yerine geldi. Yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından uçurumdan inen ekipler, cesedi deniz kıyısındaki kayalıklara taşıdı.

Kayıp Rus turist, 39 gün sonra uçurumda ölü bulundu

39 GÜNDÜR KAYIPMIŞ

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de tekneyle cesedi, ilçedeki marinaya getirdi. Kemer Devlet Hastanesi morgundaki incelemede ölenin üzerindeki ayakkabı, şort ve tişörtün, 8 Eylül'den beri kayıp olan Rus turist Vladislav Sengovic'a ait olduğu belirlendi. Kemer Cumhuriyet Savcılığı'nın incelemesinin ardından ceset, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kayıp Rus turist, 39 gün sonra uçurumda ölü bulundu
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Kaynak: DHA

Hisarcık, Antalya, turist, Kemer, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haftalar önce Antalya'da kaybolan Rus turistin cesedi uçurumda bulundu - Son Dakika
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