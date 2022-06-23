Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmaları 13'üncü gününde - Son Dakika
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Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmaları 13'üncü gününde

23.06.2022 13:03

Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmaları 13'üncü günündeSİİRT Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmaları 13'üncü gününde

SİİRT Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 13 gün önce piknik yaptığı sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için suya giren ve akıntıya kapılan meslektaşı Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma ile Polis Arama Kurtarma timlerinin yanı sıra UMKE, jandarma ve güvenlik korucularından oluşan 140 görevli katılıyor. 13. gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, Müküs Çayı boyunca rafting botları ve insansız hava araçları ile hem karadan, hem havadan hem de sudan sürdürülüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmaları 13'üncü gününde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmaları 13'üncü gününde - Son Dakika
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