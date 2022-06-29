Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmaları 19'uncu gününde - Son Dakika
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Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmaları 19'uncu gününde

29.06.2022 12:04

- Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmaları 19'uncu gününde Siirt'in Pervari ilçesinde 19 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

- Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmaları 19'uncu gününde

SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde 19 gün önce Müküs Çayı'na düşen arkadaşını kurtarmak isterken akıntıya kapılarak kaybolan hemşire Eyüp Güneş'i arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İlçenin Beğendik beldesi yakınlarında 19 gün önce piknik yaptıkları sırada ayağı kayarak Müküs Çayı'na düşen hemşire Halime Timurtaş'ı kurtarmak için girdiği suda akıntıya kapılan hemşire Eyüp Güneş'in bulunması için aramalar sürüyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına Beğendik beldesi şelale mevkiinde Diyarbakır SAK timi, Hakkari JAK timi, JİG timi, Jandarma Asayiş Komando Timi, Polis SGA, UMKE ve karma tim tarafından su altı ve su üstü aramalara devam edilmektedir. Çalışmaların 19. gününde sabahın erken saatlerinde başlayan arama kurtarma çalışmaları, Beğendik Beldesi Şelale mevkiinde hem karadan hem havadan hem de suda sürdürülüyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp sağlıkçıyı arama çalışmaları 19'uncu gününde - Son Dakika

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