Son Dakika Haberleri: Kayıp Şahıs Başından Vurulmuş Olarak Su Kuyusunda Bulundu

Kayıp Şahıs Başından Vurulmuş Olarak Su Kuyusunda Bulundu

53 dakika önce

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve yaklaşık 1 haftadır kayıp olan şahıs, su kuyusunda silahla vurulmuş halde bulundu.

Kayıp Şahıs Başından Vurulmuş Olarak Su Kuyusunda Bulundu, System.String[]
Isparta'nın Yalvaç ilçesinde "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrılan ve yaklaşık 1 haftadır kayıp olan şahıs, su kuyusunda silahla vurulmuş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yalvaç ilçesine bağlı Bağlarbaşı köyünde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Musa Kaplan (41), 21 Ocak'ta "Pazara gidiyorum" diyerek evden ayrıldı. Kendisinden bir daha haber alamayan eşi Şemsinur Kaplan, jandarma ve polisi arayarak kayıp başvurusunda bulundu. Kaplan'ı aramak için sosyal medyada da kayıp ilanı hazırlayan aile, birçok yerde paylaşım yaptı. Yapılan araştırmalar sonucunda kayıp olan Kaplan'ın son olarak Kızılca Mahallesi'nde H.H.A. (49) ile birlikte görüldüğü bilgisine ulaşan ekipler, şahsı gözaltına aldı. Güvenlik güçlerinin yaptığı aramalar sonucu talihsiz adamın cesedine ulaşıldı. Hafta başından bu yana kayıp olarak aranan Kaplan, su dolu 9 metrelik kuyuda başından silahla vurulmuş vaziyette bulundu. Su dolu kuyudaki ceset, Isparta Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Başında kurşun yarası bulunduğu tespit edilen Kaplan'ın cenazesi, gerekli incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Yalvaç Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili fail ya da faillerin tespiti için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:48 Kaynak: İHA

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