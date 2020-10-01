Kayıp şahıs Kızılırmak'ta aranıyor - Son Dakika

Kayıp şahıs Kızılırmak'ta aranıyor

Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli yaşlı adam, AFAD ekipleri tarafından Kızılırmak'ta ve ırmak çevresinde aranıyor

SİVAS - Sivas'ta 3 gün önce kaybolan zihinsel engelli yaşlı adam, AFAD ekipleri tarafından Kızılırmak'ta ve ırmak çevresinde aranıyor.

Kent merkezi Karşıyaka Mahallesi'nde yaşayan 58 yaşındaki zihinsel engelli Remzi Deniz'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonrası zihinsel engelli Deniz'in, güvenlik kameralarında son olarak Kızılırmak çevresinde görüldüğü tespit edildi. Sivas Afet Acil Durum ekipleri, üç gün önce kaybolan yaşlı adamı bulmak için çalışma başlattı. AFAD ekipleri, zihinsel engelli şahsı son görüldüğü yer olan Kızılırmak'ta ve çevresinde arıyor.