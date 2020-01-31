Kayıp şahıslar 3 gün sonra bulundu - Son Dakika

Kayseri'de aileleri tarafından kayıp müracaatı bulunan iki kişi jandarma ekipleri tarafından 3 gün sonra bulundu.



Edinilen bilgiye göre E.A.'nın İl Jandarma Komutanlığı'na oğlu E.A. ile arkadaşı S.N.E.'nin kayıp olduğu müracaatında bulundu. Yapılan müracaat sonrasında çalışmalara başlayan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri E.A. ile arkadaşı S.N.E.'yi, yapılan müracaattan 3 gün sonra bularak ailelerine teslim etti. - KAYSERİ