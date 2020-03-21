Kayıp şahısların olduğu değerlendirilen iki cesede ulaşıldı - Son Dakika
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Kayıp şahısların olduğu değerlendirilen iki cesede ulaşıldı

30 dakika önce

Kayıp şahısların olduğu değerlendirilen iki cesede ulaşıldı Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 gün önce denize açılan üç arkadaştan ikisine ait olduğu değerlendirilen iki erkek şahsın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kayıp şahısların olduğu değerlendirilen iki cesede ulaşıldı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 gün önce denize açılan üç arkadaştan ikisine ait olduğu değerlendirilen iki erkek şahsın cansız bedenlerine ulaşıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Karacasöğüt mevkiinde Ayın Koyu olarak tabir edilen bölgeden 15 Mart sabahı 4,25 metrelik fiber tekne ile denize açılan Erdoğan İ., Özkan A. ve Metin Z.'den haber alamayan yakınları Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerine haber verdi. Aldıkları ihbarı değerlendiren ekiplerden jandarma karadan, denizden de sahil güvenlik ve havadan sahil güvenlik helikopteri arama çalışmaları başlatmıştı. Arama çalışmaları sürerken, bugün öğle saatlerinde Marmaris Güllübük burnu mevkiinde balıkçılar tarafından bir cansız erkek cesedi ve Bördübet Koyu'nda da bir erkek cesedi kıyıya vurmuş şekilde bulundu.

Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında kayıp olan şahıslara ait olduğu değerlendirilen cansız bedenlere ilişkin adli işlemler devam ederken, bulunan iki erkek cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu'na otopsi için gönderildi. Kayıp bir kişinin ise arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan devam ediyor.

Kayıp şahısların olduğu değerlendirilen iki cesede ulaşıldı

Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 05:45 Kaynak: İHA

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