Kayıp şahıstan 6 gündür haber alınamıyor
30 dakika önce
Tokat'ın Niksar ilçesinde 6 gündür kayıp olan İbrahim Türkmen'den haber alınamıyor.
Tokat Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:05 Kaynak: İHA
'ın Niksar
ilçesinde 6 gündür kayıp olan İbrahim Türkmen'den haber alınamıyor.
Niksar İlçe merkezi Fatih Mahallesi
, Şehit Mahmut Güler
Caddesinde bir evde kiracı olarak yalnız yaşayan 81 yaşındaki İbrahim Türkmen, 22 Ağustos Perşembe günü evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı.
Ev sahibi Mustafa Cebecioğulları, kiracısı Türkmen'den haber alamaması üzerine durumu polise bildirdi. Emniyet birimleri tarafından altı gündür kayıp olarak aranan Türkmen'e ait şu ana kadar bir ize rastlanamazken, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - TOKAT
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