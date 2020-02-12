Kayıp şahsı arama çalışmaları sonlandırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp şahsı arama çalışmaları sonlandırıldı - Son Dakika

Kayıp şahsı arama çalışmaları sonlandırıldı

6 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi'nde bir hafta önce evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Recep Üzülmez'i (58) arama çalışmaları 7 günün ardından sonlandırıldı.

Kayıp şahsı arama çalışmaları sonlandırıldı, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesine bağlı Sivrice Mahallesi'nde bir hafta önce evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Recep Üzülmez'i (58) arama çalışmaları 7 günün ardından sonlandırıldı. Jandarma ekiplerinin bundan sonra gelecek ihbar doğrultusunda arama yapacağı belirtilirken, soruşturmaye devam ediliyor.

Sivrice Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü evden çıktıktın sonra bir daha haber alınamayan Recep Üzülmez için AFAD, AKUT, ANDA ve Jandarma birliklerine bağlı arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı. Bölgede 7 gündür sürdürülen arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine arama çalışmalarına son verildi. Jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma devam ederken, bundan sonra gelecek ihbarlar üzerine çalışma yapılacağı öğrenildi.

Turgutlu'ya bağlı Sivrice mahallesinde geçtiğimiz hafta evinden çıkan ve kendisinden haber alınmayan Üzülmez'in ailesinin ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Zaman zaman kar yağışının etkili olduğu bölgede İzmir'den gelen jandarma komando birliğinin yanı sıra, Manisa AFAD, çeşitli bölgelerden gelen AKUT gönüllüleri, ANDA ekipleri, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekiplerinin 7 gün boyunca yaptığı arama tarama faaliyetlerinde sonuç alınamadı.


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Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:16 Kaynak: DHA
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