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Kayıp şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Kayıp şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı

30.11.2021 16:53

Osmaniye'de 2 gün önce "Arkadaşımın tarlasını sürmeye gidiyorum" diyerek evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 56 yaşındaki Tekin Göl'ün cansız bedeni çalılar arasına gizlenmiş halde bulundu. Göl'ün cinayet zanlısı Burak Y. ile buluştuğu ve alacak verecek sebebiyle çıkan tartışmada tabancayla vurulduğu ortaya çıktı. Burak Y., daha sonra cesedi sürükleyerek çalıların arasına gizlemeye çalıştığını itiraf etti.

Düziçi ilçesi Bostanlar Köyü Göllüler Mahallesinde ikamet eden Tekin Göl (56), 28 Kasım günü 16.00 ile 17.00 saatleri arasında annesine, "Söğütlügöl'e traktörle arkadaşımın tarlasını sürmeye gidiyorum" diyerek evden çıktı. Dün öğle saatlerine kadar Tekin Göl'den haber alamayan yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, Söğütlügöl köyü üzerinde bulunan kameraları incelemeye aldı. Onlarca kamera görüntüsünü inceleyen ekipler Tekin Göl'ün kullandığı traktörü Söğütlügöl köyünde terk edilmiş halde buldu. Jandarma ekiplerince yapılan ilk incelemelerde traktörde kan izine rastlandı. Bunun üzerine kamera görüntülerinden Tekin Göl'ün Söğütlügöl köyüne birlikte geldiği tespit edilen şüpheli şahıs dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

İki gündür aranan şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı
Tekin Göl

CANSIZ BEDENİ ÇALILIĞA GİZLENMİŞ HALDE BULUNDU

Jandarma ve AFAD ekiplerince traktörün bulunduğu bölgede arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saatlik arama sonucunda Tekin Göl'e rastlanmadı. Arama çalışmalarına gece karanlığından dolayı ara verilirken bugün sabah saatlerinde jandarma ekipleri gün ışığıyla birlikte aramalara tekrardan başladı. Traktörün terk edildiği bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Tekin Göl'ün cansız bedenini çalıların arasına gizlenmiş halde buldu. Olay yeri çalışmalarının ardından Göl'ün cesedi Düziçi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İki gündür aranan şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı
Burak Y

ALACAK VERECEK MESELESİ

28 Kasım günü 16.00 ile 17.00 saatleri arasında traktörle evinden ayrılan Tekin Göl, bir süre sonra cinayet zanlısı Burak Y. ile buluştu. Traktöre binen ikili ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan bağ evine gitti. Tekin Göl ve Burak Y. burada alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Burak Y. yanında bulundurduğu tabanca ile Tekin Göl'ü vurarak öldürdü. Daha sonra Burak Y., Tekin Göl'ün cesedini çalıların arasına gizlediği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından cinayet zanlısı Burak Y. adliyeye sevk edilecek.

Kayıp şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayıp şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayıp şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı
Kayıp şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı

Jandarma, Cinayet, Düziçi, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp şahsın alacak verecek meselesinden dolayı öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika


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