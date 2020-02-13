Kayıp şahsın boş arazide cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp şahsın boş arazide cesedi bulundu - Son Dakika

Kayıp şahsın boş arazide cesedi bulundu

7 saat önce

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da kayıp olarak aranan yaşlı adamın boş arazide cesedi bulundu.

Kayıp şahsın boş arazide cesedi bulundu, System.String[]

Tekirdağ'ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa'da kayıp olarak aranan yaşlı adamın boş arazide cesedi bulundu.


Olay, Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesine bağlı Mahmut Sümer Sokak mevkiinde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş arazide yerde yatar vaziyette bir şahıs gören vatandaşlar durumu kısa sürede polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri alana şerit çekerek boş arazide yerde yatar vaziyette olan şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Daha sonra yapılan kimlik tespiti çalışmalarında yerde yatar vaziyette hayatını kaybeden şahsın iddiaya göre daha önce kayıp başvurusu yapılan 65 yaşındaki M.E. olduğu ifade edildi.


M.E.'nin cesedi savcılık incelemesinin ardından tabuta alındıktan sonra cenaze nakil aracı ile Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:29 Kaynak: İHA
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