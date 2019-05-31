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Kayıp şahsın cesedi, el ve ayakları bağlı halde ormanda bulundu

1 saat önce

Antalya'da bir hafta önce yakınlarının kayıp ilanı verdiği Halit Yılmaz (50), ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş, elleri ve ayakları bağlı halde ölü olarak bulundu.

Kayıp şahsın cesedi, el ve ayakları bağlı halde ormanda bulundu, System.String[]
Antalya'da bir hafta önce yakınlarının kayıp ilanı verdiği Halit Yılmaz (50), ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş, elleri ve ayakları bağlı halde ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 1 hafta önce Antalya Kepez ilçesi Varsak bölgesinde ailesi tarafından kayıp ilanı verilen 50 yaşındaki Halit Yılmaz'a ait Korkuteli ilçesi - Naldöken yolunun 3. kilometresinde otomobili bulundu. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, kayıp olarak aranan Yılmaz'ı aramaya başladı. Ekipler, Yılmaz'ın aracına yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda kafasına poşet geçirilmiş ve elleri ile ayakları bağlanmış bir ceset buldu. Yapılan incelemede cesedin Halit Yılmaz'a ait olduğu tespit edildi.

Halit Yılmaz'ın geçtiğimiz cuma günü Antalya'da bir yakınına taziye ziyaretine gitmek için evden ayrıldığı ve bir daha geri dönmediği öğrenildi. Yılmaz'ın Bir haftadır kayıp olarak arandığı anlaşıldı. Dün Korkuteli ilçesi Naldöken yolu üzerinde terk edilmiş halde bulunan aracın kayıp olarak aranmakta olan Halit Yılmaz'a ait olduğunu tespit eden jandarma, bölgede arama çalışmalarını genişletti. Aracın bulunduğu bölgede cehennem deresi olarak bilinen alanda Halit Yılmaz'a ait cüzdan bulan jandarma bugün de cesede ulaştı.

Yapılan incelemenin ardından Halit Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 07:03 Kaynak: İHA
Korkuteli, Antalya, Halit Yılmaz, 3. Sayfa
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