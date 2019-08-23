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Kayıp şahsın gölette cesedi bulundu

53 dakika önce

Tekirdağ'da 3 gün önce kayıp olarak aranan şahsın gölette cesedi bulundu.

Kayıp şahsın gölette cesedi bulundu, System.String[]

Tekirdağ'da 3 gün önce kayıp olarak aranan şahsın gölette cesedi bulundu.


Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Müsellim Barajı göletinde ceset olduğu ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden Sualtı Grup Amirliğine bağlı polis ekipleri cesedi kıyıya çıkardı. Gölette çıkarılan şahıs üzerinde yapılan incelemede cesedin 3 gün önce Tekirdağ'dan hakkında kayıp müracaatı yapılan 55 yaşındaki Vedta Y. isimli şahıs olduğu öğrenildi.


Şahsın cesedi incelemenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.


Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:12 Kaynak: İHA
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