Kayıp Şair'den dönem klibi - Son Dakika

Kayıp Şair'den dönem klibi

25.11.2020 12:51
Kayıp Şair'den dönem klibi, System.String[]

İlk kez bir şiire Dönem Klibi çekilmesine karar veren Kayıp Şair Şöyle konuştu "Ekibim ile içimize sinen çok güzel bir iş çıkarttık, Bu işi sıradan bir klip ile taçlandıramazdık o yüzden yönetmenim İbrahim Bülbül ile uzun süre üstünde çalıştık ve dönem klibi çekmeye karar verdik".

İlk kez bir şiire Dönem Klibi çekilmesine karar veren Kayıp Şair Şöyle konuştu "Ekibim ile içimize sinen çok güzel bir iş çıkarttık, Bu işi sıradan bir klip ile taçlandıramazdık o yüzden yönetmenim İbrahim Bülbül ile uzun süre üstünde çalıştık ve dönem klibi çekmeye karar verdik".

Özgür Tüzer hem yorumculuğu hem de oyunculuğu ile klipte yer aldı. Isparta'da kalabalık bir ekiple çekimleri gerçekleşen klipte, kahramanlara hayat veren iki oyuncu, Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey'in en iyi okçusu "Saru Alp"i canlandıran Yücel Tok, bir diğeri ise Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Elif Doğan oldu…

Kayıp Şair'den dönem klibi

Diriliş Ertuğrul, İbrahim Bülbül, Ertuğrul Bey, Isparta, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kayıp Şair'den dönem klibi - Son Dakika Magazin


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