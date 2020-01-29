Kayıp sanıldı, cezaevinde çıktı - Son Dakika
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Kayıp sanıldı, cezaevinde çıktı

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu üzerine 12 gündür aranan M.K.'nin (23), 'mala zarar verme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

Kayıp sanıldı, cezaevinde çıktı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde ailesinin kayıp başvurusu üzerine 12 gündür aranan M.K.'nin (23), 'mala zarar verme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

Alanya'nın Yeniköy Mahallesi'ndeki evinden 17 Ocak sabahı çıkan M.K., geri dönmedi. Ailesi yaptığı aramaardan sonuç alamayınca polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan araştırmalar sonunda M.K.'nin 'mala zarar verme' suçundan gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı ortaya çıktı.

Yetkililer 18 yaşından büyük bir kişi cezaevine girdiğinde, kişinin istememesi halinde ailesine haber verilmediğini bildirdi.


Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:36 Kaynak: DHA
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