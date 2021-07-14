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Kayıp şehir gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika

Kayıp şehir gün yüzüne çıkıyor

14 Temmuz 2021 Çarşamba 22:32

Kayıp şehir gün yüzüne çıkıyor -Kayıp şehir Nikomedia için protokol imzalandı Büyük Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan ve görkemli yapılarından sıkça bahsedilen Nikomedia'nın dünya mirasına kazandırılması için protokol imzalandı.

Kayıp şehir gün yüzüne çıkıyor

-Kayıp şehir Nikomedia için protokol imzalandı

KOCAELİ - Büyük Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan ve görkemli yapılarından sıkça bahsedilen Nikomedia'nın dünya mirasına kazandırılması için protokol imzalandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi'nde bulunan, 17 Ağustos depreminin ardından hasar gören bir binanın altında ve çevresinde arkeolojik kalıntılara rastlandı. En büyük medeniyetlerden birisi olan Nikomedia antik şehrinin tekrar gün yüzüne çıkarılması için protokol imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü, Kocaeli Müze Müdürlüğü ve İzmit Belediyesi ortaklığında kazı ve konservasyon çalışmalarının başlatılacağı protokol, Kocaeli Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirildi. protokole, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Arkeoloji Müze Müdürü Serkan Gedük ve davetliler katıldı.

"Yeni şeyler söylemesini ümit ediyorum"

Türkiye'nin kültür varlığının bir çok ülkeden daha zengin olduğunu ifade eden, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, "Pek çok müze gezdim, pek çok antik kent gezdim. Ülkemizle kıyasladığımda Türkiye'deki kadar zengin kültür varlığına sahip ülke bilmiyorum, görmedim. Dolayısıyla bu özelliklerimizle biz aslında dünyada çok sesi, sözü olabilecek olan yegane bir milletiz. Bu güzel törenin hayırlara vesile olmasını Nikomedia'nın sadece İzmit'e değil, sadece Türkiye'mize değil, tüm dünyaya yeni şeyler söylemesini ümit ediyorum" dedi.

İzmit'in adı dünya arkeolojisinde önemli bir yer kazanacak"

Kayıp şehir Nikomedia'nın gün yüzüne çıkmasıyla İzmit'in değer kazanacağını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, şu ifadeleri kullandı:

"İzmit'in 3 bin yıllık tarihini ortaya çıkarmak göreve geldiğimizden beri üzerinde durduğumuz bir konuydu. Çünkü böylesine ihtişamlı bir tarihin, ayaklarımızın altında yatıyor olması bu kent için büyük bir kayıptı. Sanayi kenti olarak bilinen İzmit, tarih ve turizm kenti olarak anılmıyorsa nedeni; tarihimizi bir türlü gün yüzüne çıkaramamamızdır. Bu ayıbı temizlemek ve sanayi kenti İzmit'i sözde değil özde olarak tarih ve turizm kenti haline getirmek için bir söz vermiştik. Bu sözümüzü tutmak için buradayız. Kazı sürecini resmi olarak bu törenle başlatıyoruz. Umuyoruz ki buradan çıkacak değerli eserlerle İzmit'in adı dünya arkeolojisinde önemli bir yer kazanacak"

"İlk arkeolojik ve sistemli kazı çalışması olacaktır"

Çukurbağ kurtarma kazılarının, bölgedeki ilk arkeolojik ve sistemli kazı olacağının altını çizen Kocaeli Arkeoloji Müze Müdürü Serkan Gedük ise "2021 yılı temmuz ayı itibariyle Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğümüzün izni ve Kocaeli Müzeler Müdürlüğümüz başkanlığında ve İzmit Belediyesi işbirliği ile başlatılacak olan Çukurbağ kurtarma kazıları uzun süreçli, sistematik oluşu disiplinler arası paylaşımlarının gerçekleşmesi ile birlikte, bölgemizdeki ilk arkeolojik ve sistemli kazı çalışması olacaktır" şeklinde konuştu.

Kayıp şehir gün yüzüne çıkıyor
Kayıp şehir gün yüzüne çıkıyor
Kayıp şehir gün yüzüne çıkıyor
Kayıp şehir gün yüzüne çıkıyor
Kayıp şehir gün yüzüne çıkıyor

Kocaeli, Turizm, Roma, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kayıp şehir gün yüzüne çıkıyor - Son Dakika


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