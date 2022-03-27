Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ - Son Dakika
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Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

27.03.2022 18:57

Son dakika haberleri: Kırşehir'de kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi nehir kıyısına vurmuş halde bulunan Şeyma Demir'in (18) ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı.

Kırşehir'de kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi nehir kıyısına vurmuş halde bulunan Şeyma Demir'in (18) ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yaşlı Bakım Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Demir'in bulunduğunda ellerinin kelepçeli, ayaklarının ise iple bağlı olduğu belirlendi. Şeyma'nın ensesinden tabancayla vurulduktan sonra nehre atıldığı tespit edildi. Babası besici olan Şeyma'nın kent merkezinde babaannesi ile yaşadığı öğrenildi.

Şeyma ile birlikte kaybolan Hasan Aydoğan'ı arama çalışmaları ise sürüyor. Aydoğan'ın kısa süre önce askerden geldiği ve bir fabrikada işçi olarak çalıştığı belirtildi. Şeyma Demir ile Hasan Aydoğan'ın 2 yıldır sevgili oldukları ifade edildi. Yaşanan olayda hayatını kaybeden Şeyma Demir, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın Akçaağıl köyünde toprağa verilecek.

GÖZALTINA ALINAN 2 ŞÜPHELİ GÜVENLİK GÖREVLİSİYMİŞ

Öte yandan Şeyma Demir'in ölümü, Hasan Aydoğan'ın ise kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan Sami A. ve Şefik E.'nin Kırşehir Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin, Bağbaşı Mahallesi Ağbayır mevkisinde 40 BB 601 plakalı otomobilde bulunan Hasan Aydoğan ve Şeyma Demir'e kendilerini polis olarak tanıttıktan sonra kendi araçlarına alarak, merkez ilçeye bağlı Kortulu köyüne hareket ettikleri öğrenildi. Ardından ise Şeyma Demir ve Hasan Aydoğan'ı tabancayla vurup öldürdükten sonra Kızılırmak Nehrine attıkları belirlendi. Ailenin kayıp başvurusu sonrası çalışma başlatan polis ve jandarma ekiplerinin otomobili gören güvenlik kamera görüntüsünün ortaya çıkmasıyla şüphelilere ulaştıkları öğrenildi. Cinayeti itiraf eden şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

KAYBOLAN HASAN'IN YAKINLARI ASILSIZ HABERLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Kaybolan Hasan Aydoğan'ın babası Sedat Aydoğan, oğlunun cenazesinin bulunduğu ile ilgili asılsız haberlerin yapıldığını belirterek, "Biz acımızla uğraşırken yalan haberlerle uğraşmayın" dedi.Hasan Aydoğan'ın dayısı Ceylan Toklucu ise "Henüz cesedimizi bulamadık. Öğlen saatlerinde kızın cesedine ulaştık ama halen oğlumuzun cesedine ulaşamadık. Burada yoğun bir şekilde çalışma var. Lütfen rica ediyoruz. Bizi acımızla baş başa bırakın. Yanlış haberler yapmayın" ifadelerini kullandı. (DHA)

Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ
Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | ELLERİ KELEPÇELENİP, AYAKLARI İPLE BAĞLANILARAK TABANCAYLA ÖLDÜRÜLMÜŞ - Son Dakika
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