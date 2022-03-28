Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika
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Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (3)

28.03.2022 00:01
Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (3)

TUTUKLANDILARKırşehir'de, kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi nehir kıyısına vurmuş halde bulunan Şeyma Demir'i (18) ile erkek arkadaşı kayıp olan Hasan Aydoğan'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik görevlisi Sami Aydoğan ve Şefik Ekici'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDILAR

Kırşehir'de, kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi nehir kıyısına vurmuş halde bulunan Şeyma Demir'i (18) ile erkek arkadaşı kayıp olan Hasan Aydoğan'ı öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan güvenlik görevlisi Sami Aydoğan ve Şefik Ekici'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

HASAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Öte yandan, kayıp olan Hasan Aydoğan'ın bulunması için Kızılırmak Nehrinde yapılan aramalara havanın kararması nedeniyle ara verildi. Arama çalışmalarının sabah erken saatlerde tekrar başlayacağı belirtildi.


Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (3)
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Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor! Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı ise aramaya devam ediliyor! Kırşehir'de iki sevgili kayıplara karıştı, eşyaları ormanda bulundu: Hasan A. ve Şeyma D. nerede? Kırşehir'de iki sevgili kayıplara karıştı, eşyaları ormanda bulundu: Hasan A. ve Şeyma D. nerede?

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayıp sevgililerden Şeyma ölü bulundu, Hasan'ı arama çalışmaları sürüyor (3) - Son Dakika
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