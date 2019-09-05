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Kayıp Şükriye 2 gün sonra ormanda sağ bulundu

26 dakika önce

Zonguldak'ta 2 gün önce kaybolan 25 yaşındaki zihinsel engelli Şükriye Pazarlıklı, 2 gün sonra ormanda ekiplerce sağ bulundu.

Kayıp Şükriye 2 gün sonra ormanda sağ bulundu, System.String[]

Zonguldak'ta 2 gün önce kaybolan 25 yaşındaki zihinsel engelli Şükriye Pazarlıklı, 2 gün sonra ormanda ekiplerce sağ bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Gökçebey ilçesine bağlı Pazarlıoğlu köyünde yaşayan 25 yaşındaki zihinsel engelli Şükriye Pazarlıklı, geçen 3 Eylül günü kayboldu.


Ailesinin kayıp ihbarı üzerine harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri 2 gün boyunca her yerde Şükriye'yi aradı. Düzce Jandarma Komutanlığı köpekli arama timinin de katıldığı arama çalışmaları sırasında genç kız köy yakınlarındaki bir tepede AFAD ekibi tarafından sağ bulundu.


Aç ve bitkin olduğu gözlemlenen Şükriye Pazarlıklı tıbbi müdahalenin ardından ailesine teslim edildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Gökçebey, Eylül, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:34 Kaynak: İHA
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