Kayıp Süryani çift, 7 gündür aranıyor - Son Dakika

İSTANBUL Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yaşayan ve 11 Ocak'tan bu yana haber alınamayan annesi Hürmüz ve babası Şimoni Diril, 7 gündür karla kaplı köyde ve çevresinde jandarma özel harekat ekiplerinin katılımıyla aranıyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Kovankaya köyünde yaşayan İstanbul Keldani Kilisesi papazı Remzi Diril'in anne- babası Süryani Hürmüz ve Şimoni Diril çiftinden, 11 Ocak Cumartesi gününden bu yana haber alınamıyor. Akrabaları, köydeki evlerine ziyarete gittiklerinde bulamadıkları Diril çiftini önce kendi imkanlarıyla aradı. Sonuç alamayınca da jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Bölgede olumsuz hava şartlarından dolayı arama çalışmaları zorlaştı. Son 3 gündür bölgede kar yağışının durmasından sonra bölgeye Jandarma Özel Harekat Timleri indirildi. Jandarma Özel Harekat Timleri ile birlikte Olay Yeri İnceleme, İz Takip Köpek Timleri ve sivil vatandaşların katılımıyla karadan arama çalışmalarına devam ederken, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile havadan da arama çalışmaları aralıksız sürüyor. Bölgeye ulaşım sağlanması için Şırnak İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarına başladı. Çığ tehlikesinden dolayı yol açma çalışmaları ağır bir şekilde ilerliyor.

VALİ: HENÜZ NE ŞEKİLDE KAYBOLDUKLARINI BİLMİYORUZ

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan , çiftin bulunması için arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: