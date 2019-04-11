Kayıp Tablo Davası Zaman Aşımından Düştü

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Sayıştay raporlarına yansıyan kayıp 33 tablosuna ilişkin suç duyurusunun ardından 6 sanık hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Sayıştay raporlarına yansıyan kayıp 33 tablosuna ilişkin suç duyurusunun ardından 6 sanık hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, zaman aşımı nedeniyle düşürüldü.



İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Aliye Berger, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Şeref Bigalı, Cavit Atmaca ve Mustafa Esirkuş'a ait 33 tablonun kaybolmasına ilişkin suç duyurusunun ardından 6 sanık hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada karar çıktı. İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında sanıklardan Kasım Ş. ve Meltem V. ile taraf avukatları hazır bulundu. Kararı açıklayan hakim, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından eski Genel Sekreter Yardımcısı Tufan E., Kültür ve Sosyal İşler eski Daire Başkanı Muzaffer K., Kütüphaneler ve Müzeler eski Şube Müdürü Veysel Ç., Kütüphaneler ve Müze eski Şube Müdürü Yılmaz S. ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğünde şef Kasım Ş., Kütüphaneler Şube Müdürlüğünde veri hazırlama kontrol işletmeni Meltem V. hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla açılan kamu davasının zaman aşımı nedeniyle düşürüldüğünü ifade etti.



İzmir Büyükşehir Belediyesinde kaybolan farklı ressamlara ait 33 tablo için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşmada, 6 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. İddianame, İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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