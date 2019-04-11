Kayıp Tablolar Davası Zaman Aşımıyla Düştü

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, Sayıştay raporlarına yansıyan, farklı ressamlara ait kayıp 33 tablosu ile ilgili 6 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan açılan dava, suç tarihinin, 8 yıl olan zaman aşımı süresinden daha önce olması nedeniyle düşürüldü.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin, Sayıştay raporlarına yansıyan, farklı ressamlara ait kayıp 33 tablosu ile ilgili 6 kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan açılan dava, suç tarihinin, 8 yıl olan zaman aşımı süresinden daha önce olması nedeniyle düşürüldü.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kaybolan, farklı ressamlara ait 33 tablo için başlatılan soruşturmanın ardından, geçtiğimiz yıl konu yargıya taşındı. Cumhuriyet Savcısı Turan Güzeloğlu, dönemin bürokratlarından eski Genel Sekreter Yardımcısı Tufan E., Kültür ve Sosyal İşler eski Daire Başkanı Muzaffer K., farklı dönemlerde görev yapan Kütüphaneler ve Müzeler eski Şube Müdürleri Veysel Ç. ve Yılmaz S., Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nde kayıt kontrol yetkilisi olan Kasım Ş., Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nde veri hazırlama memuru Meltem V. hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı. İddianamede, yapılan incelemede tabloların hiçbirine ulaşılamadığı, bu birimde kamu görevi yapan şüphelilerin tabloların kaybolmalarında sorumlulukları bulunduğu, suçu önlemek adına bir uğraş vermedikleri, görev değişimlerinde devir teslim evrakı düzenlenmedikleri anlatılarak, görevi kötüye kullanma suçu işledikleri kaydedildi.



İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuksuz sanıklardan Kasım Ş. ve Meltem V. ile taraf avukatları katıldı. İlk duruşmada sanıkların savunmasını alan hakim, suç tarihinin, davanın zaman aşımı süresi olan 8 yıl öncesi olduğunu bildirdi. Hakim bu nedenle davanın, zaman aşımından düşürülmesine karar verdi. - İzmir

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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