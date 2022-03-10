Kayıp teknisyeni, kağıt toplayıcısı dövüp telefonunu gasbetmiş - Son Dakika
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Kayıp teknisyeni, kağıt toplayıcısı dövüp telefonunu gasbetmiş

10.03.2022 12:26

ADANA'da, 2020 Temmuz ayından bu yana kayıp olarak aranan Mehmet Yanar'ın (39) cep telefonunu kullandığı belirlenen atık kağıt toplayıcısı Mustafa G. (49), gözaltına alındı.

ADANA'da, 2020 Temmuz ayından bu yana kayıp olarak aranan Mehmet Yanar'ın (39) cep telefonunu kullandığı belirlenen atık kağıt toplayıcısı Mustafa G. (49), gözaltına alındı. Mustafa G., "Sohbet ederken aramızda tartışma çıktı, dövdüm. Hareketsiz yatıyordu ve nefes almıyordu. Cep telefonunu alıp kaçtım. Belki başkaları tarafından öldürülmüş ve gömülmüş olabilir" dedi. Parkta ve Seyhan Nehri'ndeki aramalarda Yanar'ın cesedi bulunamadı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G. tutuklandı.

Kentte yaşayan 1 çocuk babası teknisyen Mehmet Yanar, iddiaya göre, 7 Temmuz 2020 akşamı evden ayrılıp içki içmek için Merkez Park'a gitti. Yanar, eve dönmeyince ailesi polis merkezine giderek kayıp başvurusu yaptı. Yanar'ın bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı. Çalışmalarını sürdüren polis, aradan geçen sürede Yanar'ın banka hesabındaki parasının hiç harcanmadığını belirledi. Yanar'ın öldüğü ya da cinayete kurban gittiğini değerlendiren Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturmayı bu yöne kaydırdı.

TELEFONUNUN KULLANILDIĞI BELİRLENDİPolisin çalışmasında, Yanar'ın cep telefonunu atık kağıt toplayıcılığı yapan Mustafa G.'nin kullandığı tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınıp emniyete götürülen Mustafa G. ifadesinde, Yanar'a ait olduğunu öğrendiği cep telefonunu bir süre önce Bilal L.'den satın aldığını, bu konuda şahitlerinin olduğunu öne sürdü. Daha sonra emniyete gelen tanıdığı 7 kişi de Mustafa G.'nin, cep telefonunu Bilal L.'den satın aldığını iddia etti.ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİLERBunun üzerine gözaltına alınan Bilal L., Mustafa G. ile yakınlarının yalan söylediğini, söz konusu cep telefonunu hiç görmediğini anlattı. Çapraz sorguya alınan yakınları, yalan beyanda bulunduklarını kabul edip, Mustafa G.'nin kendilerini buna yönlendirdiğini itiraf etti. Yeniden sorguya alınan Mustafa G. ise, "Olay günü Yanar'ı parkta yalnız oturup içki içerken gördüm. Yanına yanaştım ve bir süre sohbet ettik. Dertli olduğunu söyledi. Daha sonra birden aramızda tartışma çıktı. Ben de Yanar'ı dövmeye başladım. Hareketsiz bir şekilde yatıyordu ve nefes almıyordu. Yanında duran cep telefonunu alıp, kaçtım. Belki başkaları tarafından öldürülmüş ve gömülmüş olabilir" dedi.Polisin olay yerine yakın bölgelerdeki parklarda yaptığı kazı ve Seyhan Nehri'ndeki arama çalışmalarında da Yanar'ın cesedi bulunamadı.TUTUKLANDIEmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, cep telefonunu satın aldığı yönünde beyanda bulunan 7 yakını ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mehmet Yanar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp teknisyeni, kağıt toplayıcısı dövüp telefonunu gasbetmiş
Kayıp teknisyeni, kağıt toplayıcısı dövüp telefonunu gasbetmiş
Kayıp teknisyeni, kağıt toplayıcısı dövüp telefonunu gasbetmiş
YORUMLAR
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Gasp ettiği telefon katil zanlısının sonu oldu Gasp ettiği telefon katil zanlısının sonu oldu Bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı Bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı

Mehmet Yanar, Seyhan, Banka, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayıp teknisyeni, kağıt toplayıcısı dövüp telefonunu gasbetmiş - Son Dakika


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