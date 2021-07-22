Üye Girişi
Kayıp tıp öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kayıp tıp öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ediyor

22.07.2021 12:54
Kayıp tıp öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Eker için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Eker için sürdürülen arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Onur Eker, kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolmuştu. Ailesi tarafından 20 yaşındaki tıp öğrencisinin bulunması için polis ve jandarmaya haber verilmiş, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmişti. Havadan helikopter destekli, termal kamera ve drone'nin da kullanıldığı arama kurtarma çalışmalarına çok sayıda ekip ile devam ediliyor.

Olayın yaşandığı gün saat 12.00 sıralarında kendi koyunlarının kesim sırası geldiğini ve bu esnada kaçtığını ifade eden Onur Eker'in dedesi Zühtü Erdoğan, "Kesecektik koyunu elimizden kaçırdık. Bu da kaçtı, o mahalle aralarına girdi. Peşinden koştuk Onur'un. 2 kilometre götürdü bizi. Ondan sonra arkadan ben araba istedim gelen arabaya bindik, biraz da öyle gittik. Sonrasında koyun yoldan çıktı tarlaya girdi. Ben de arabayı oraya bıraktım peşine girdim. Araba çalışır vaziyetteydi. Onur'a arabayı istop etmesini söyledim. Anahtarı da cebine koymuş. Yokuş yukarı bir yerden koşarak önüne geçmeye çalıştı. 200 metre kovaladık" dedi.

"Annesi konumu attıktan sonra Onur'un şarjı bitmiş"

Onur ile kurbanlık koyunun tepeyi aştığını dile getiren dede Zühtü Erdoğan, "Ben de gittim arabayı alıp oradan önlerine geçeyim aşağıdan diye düşündüm. Geldim arabanın anahtarı yok, kaldım orada. Telefon da yok. Bir saat orada onları bekledim. Bu hayvan aşağıya gitmemiş, dönmüş yukarıdan dağın eteğinden iyice yukarıya taşımış Onur'u. Bir iki kilometre var orası. Gittikten sonra Onur annesini aramış. Koyunu göremiyorum artık, kaybettim demiş. Yolumu da şaşırdım, bana bir konum at demiş. Annesi konumu attıktan sonra Onur'un şarjı bitmiş" diye konuştu.

Onur'un şarjının bitmesinin ardından bir yol görüp o yolun devamına geçtiğini söyleyen Zühtü Erdoğan şöyle devam etti:

"Onur oradan bir yol görüyor, o yolun devamına geçiyor. Ardından bahçeli bir eve rastlıyor. Bu ev vadinin dibinde bir ev. Burada avcı falan var. Kanatlı hayvanlar ve 5-6 tane de köpek var. Bu köpekleri görünce korkuyor. O evde yaşayan kadın ifadesinde, 'Korktu şu dere yukarı gitti ters yöne gitti' diyor. Yani eğer köpekler korkutmasa köyün içine gelecek yarım saat, bir saat yürümeyle."

"50 kilometrelik bu alanın içindedir herhalde"

Arama yaptıkları esnada haber geldiğini aktaran dede Zühtü Erdoğan, "Gittik oraya. Orada aradık, sonra oraya gece oldu tabii ki. Bir köpek geldi. Kokudan yola çıkarak şu yola devam etti. Orada köpek kokuyu bulamadı, kaybetti. O akşam Çalseki diye bir yer var, oradan kameraya görünmüş yolda. Görenlerin tarifleri aynı. Bir de çobana rastlamış. Çoban Onur ile konuşmuş. Yani oraya geldikleri zaman Onur iradesini elinde tutamıyor. Çoban konuşmak istiyor ama Onur 'Geziyorum' diyor. Ters yönlere gidiyor. Dün aramamız o şekilde oldu. Dün burada bir kadın görmüş. Haber verdi. Biz her ihtimale koşuyoruz. Kadın, 'Ben resim çekiyordum, o çocuğun elinde sopa vardı. Şu karşı da var ya oradan şöyle gidiyordu' demiş. Orada görmüş. Şimdi burayı tarıyoruz. Burada herhalde 50 kilometrelik bu alanın içinde" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Arama Kurtarma, Pursaklar, Otomobil, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp tıp öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'nda Holokost şakası yapan tören sorumlusu görevden alındı 13:40 Tokyo Olimpiyatları'nda Holokost şakası yapan tören sorumlusu görevden alındı Soyunma odasında Fatih Terim fırtınası esti! PSV mağlubiyetinin bedelini herkese ödetecek 13:32 Soyunma odasında Fatih Terim fırtınası esti! PSV mağlubiyetinin bedelini herkese ödetecek Fırtına Şile'yi de vurdu! Denize giren 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı 13:25 Fırtına Şile'yi de vurdu! Denize giren 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı
Acı haber geldi! Ünlü oyuncu, geçirdiği kalp spazmı sonucu hayatını kaybetti 12:08 Acı haber geldi! Ünlü oyuncu, geçirdiği kalp spazmı sonucu hayatını kaybetti Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır 11:28 Acun Ilıcalı, PSV- Galatasaray maçına damgasını vuran o iddiaları yalanladı: Sorun Hollandalı servis sağlayıcılarından kaynaklıdır Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı 11:04 Rize bir kez daha sele teslim oldu! Sağanak yağış sonrası dereler taştı, evleri su bastı
Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü 10:24 Böyle evlat olmaz olsun! Annesinin boğazını kesti, ilk sözü "Çok iyiyim" oldu Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor 09:51 Son görüntüleri ortaya çıktı! Kaçan kurbanlığı aramak için giden tıp öğrencisinden, hala haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri
13:39 Yasağa aldırmadılar! Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yapan vatandaşlar, bu kadarına da pes dedirtti
13:34 Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı
13:31 Soyunma odasında Fatih Terim fırtınası esti! PSV mağlubiyetinin bedelini herkese ödetecek
13:29 Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! "Benim için zor geceydi" paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek geldi
13:24 Fırtına Şile'yi de vurdu! Denize giren 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı
12:29 Araştırmalar doğruladı! BioNTech aşısının tek dozu Delta varyantına karşı yüzde 30, ikinci doz ise yüzde 88'lik koruma sağlıyor
12:21 Türk futbolu dibe batıyor! Bütün umut, bu akşam oynanacak Sivasspor maçında
12:08 Acı haber geldi! Ünlü oyuncu, geçirdiği kalp spazmı sonucu hayatını kaybetti
11:50 PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı
11:40 Gece kulübünde eski sevgili dehşeti! Genç manken, eski erkek arkadaşı tarafından dakikalarca dövüldü
Yasağa aldırmadılar! Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yapan vatandaşlar, bu kadarına da pes dedirtti Yasağa aldırmadılar! Salda Gölü'nde nargile içip, çamur banyosu yapan vatandaşlar, bu kadarına da pes dedirtti         
13:40
Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı         
13:35
Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! Maç bitti, eleştirilerin sonu gelmedi! "Benim için zor geceydi" paylaşımı yapan Muslera'ya Galatasaray'dan destek geldi         
13:29
Manken Gizem Akbaş'ı öldüresiye döven eski sevgilisi, ifadesinde her şeyi anlattı: Erkeklerle nispet yapınca darp ettim Manken Gizem Akbaş'ı öldüresiye döven eski sevgilisi, ifadesinde her şeyi anlattı: Erkeklerle nispet yapınca darp ettim         
13:08
PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı         
11:50
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli         
11:27
Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi Muslera, gözyaşlarına boğuldu! En büyük destek, eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan geldi         
10:48
Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor Uzmanlar sonbaharı işaret etti! Pandemide 4.dalga uyarısı: 4. dalga bağır bağıra 'geliyorum' diyor         
10:00
Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor Galatasaray PSV'ye 5-1 yenildi! Takımın eski oyuncularından Wesley Sneijder'den olay yorum geldi: Şok oldum, bu oyun böyle bir kulübe yakışmıyor         
09:37
Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı         
09:05
"Irkçı saldırı" şeklinde yansıtılan olayla ilgili Konya Valiliği'nden açıklama: Gerçekleri yansıtmıyor         
00:17
Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar         
00:10
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş         
23:21
Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi Sedat Peker'in koronavirüse yakalandığı iddia edildi, en yakınındaki isimden paylaşım geldi         
22:12
Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı Endülüs Parlamentosu'nda fare paniği! Milletvekilleri uzun süre yerlerine oturmadı         
20:06
Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu Evlilik teklifi sırasında olay yerinden geçen tanıdık, gencin tüm planını bozdu         
17:43
Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti Simge Sağın, teknedeki bikinili pozlarıyla takipçilerini mest etti         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 13:48:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp tıp öğrencisi Onur Eker'i arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement