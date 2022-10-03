KAYIP TORUN İLE BABAANNE BULUNDU - Son Dakika
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KAYIP TORUN İLE BABAANNE BULUNDU

03.10.2022 12:05

MALATYA'da, şizofreni hastası İbrahim Karabulut (22) ile babaannesi Makbule Karabulut (90) dün kayboldu.

MALATYA'da, şizofreni hastası İbrahim Karabulut (22) ile babaannesi Makbule Karabulut (90) dün kayboldu. Babaanne gece, torunu ise sabah saatlerinde bulundu.

Olay, Topraktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gören ve 1 ay önce babası tarafından alınıp eve getirildiği belirtilen İbrahim Karabulut, dün akşam saatlerinde evlerinden ayrılıp kayboldu. İbrahim Karabulut'tan haber alamayan babaannesi Makbule Karabulut torununu aramaya başladı. Karabulut, torununu aramak için çıktı ancak yakınları ondan da haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Babaanne ve torununu bulmak için AFAD, polis ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Ekiplerin özel eğitimli köpekle yaptığı aramada Makbule Karabulut gece, torunu İbrahim Karabulut ise sabah saatlerinde Suluköy Mahallesi girişinde yol kenarında uyurken bulundu. Babaanne ve torunu, sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAYIP TORUN İLE BABAANNE BULUNDU - Son Dakika

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