Son Dakika Haberleri: Kayıp Türk Profesör Kolombiya'da Ölü Bulundu

Kayıp Türk Profesör Kolombiya'da Ölü Bulundu

52 dakika önce

Kolombiya polisi, 6 Aralık'tan beri kayıp olan Prof. Dr. Ramazan Gençay'ın cesedine ulaştı.

Kayıp Türk Profesör Kolombiya'da Ölü Bulundu, System.String[]
Kolombiya polisi, 6 Aralık'tan beri kayıp olan Prof. Dr. Ramazan Gençay'ın cesedine ulaştı. Konferans için Kolombiya'nın Medellin kentine giden Prof. Dr. Ramazan Gençay'dan 6 Aralık'tan beri haber alınamıyordu. Gençay'ın izini süren Medellin polisi, profesörün en son 6 Aralık'ta kentteki bir salsa kulübünün güvenlik kamerasında görüldüğünü tespit etmiş ve beraberinde gözüken zanlıları aramaya başlamıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Prof. Dr. Ramazan Gençay'ın cesedine ulaşıldığı belirtildi. Kanada vatandaşlığı da bulunan Gençay'ın eşi Carole, sosyal medya hesabından eşinin cesedinin bulunduğunu duyurdu.

ZEHİRLENEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Medellin Emniyet Müdürü Andres Tobon, gelen bir ihbar ile Gencay'ın cesedine ulaştıklarını duyurdu. Ancak Tobon, DNA testinin henüz sonuçlanmadığına dikkat çekerek Gencay'ın ölümünün resmileşmediğinin altını çizdi. Müdür Tobon, Gencay'ın bir grup kadın tarafından zehirlenerek öldürüldüğünü, ancak incelemenin henüz sona ermediğini kaydetti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:31 Kaynak: İHA

Aralık, Kolombiya, Güncel
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