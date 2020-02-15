Kayıp üiversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 42 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp üiversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 42 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Kayıp üiversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 42 gündür haber alınamıyor

6 saat önce

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için ekiplerce sürdürülen arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak'ta kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülüyor.

Doku'nun bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen bugünkü arama çalışmalarına, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisler ile Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi katıldı.

Çalışmalar kapsamında dalgıçlar, Uzunçayır Baraj Gölü'nün yer yer buz tutması nedeniyle dalışlara ara verdi.

Ekiplerin, soğuk hava nedeniyle botlarla baraj gölü yüzeyinde dönüşümlü olarak sürdürdüğü arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Kayıp üiversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 42 gündür haber alınamıyor

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ege'nin ayakkabı ihracatı yıla rekorla başladı
Cumhuriyet Savcılığı, olayı aydınlatmak için Kadir'in kıyafetlerini kriminale gönderdi HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç hakkında soruşturma başlatıldı İstanbul'da GBT sorgusu yapan 3 bekçi bıçaklandı!

Son Dakika Haberleri
23:23 Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu gönlünü spor hocası Umut Duygu'ya kaptırdı
22:42 Rus milyarder Abramovich'in kızı Sofia sosyal medyada sevgili arıyor
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 23:39:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayıp üiversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 42 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]