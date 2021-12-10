Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu - Son Dakika

Merkez Sarıçam ilçesinde annesi Songül Kötü ile birlikte yaşayan Ümmügülsüm E. (15), bundan iki yıl önce Tamercan Yiğit ile dini nikahlı yaşamaya başladı. 14 yaşındayken anne olan Ümmügülsüm E., Yiğit ile anlaşmazlık yaşayamaya başlayınca, 1 yaşındaki kızı Berfin ile birlikte annesinin evine döndü.

14. KEZ EVDEN KAÇTI

Ailesiyle de sorunlar yaşayan Ümmügülsüm E., bu sırada sürekli evden kaçmaya başladı. Yeniden annesinin yanına gelen genç kız, 30 Kasım'da 14. kez kayıplara karıştı. Bunun üzerine polis merkezine giden anne Songül Kötü, kızının kaçırıldığını öne sürerek kayıp başvurusunda bulundu.

ESKİ DİNİ NİKAHLI EŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kayıp kızın bulunması için çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, 7 Aralık'ta eski dini nikahlı eşi Tamercan Yiğit'i gözaltına aldı. Emniyete götürülen Yiğit, eski eşi Ümmügülsüm E.'ın Kozan ilçesindeki arkadaşının yanında olduğunu söyledi.

EVE DÖNDÜĞÜ SIRADA BULUNDU

Bunun üzerine belirtilen adrese baskın yapan polis, Hacı İsmail Karaca'yı gözaltına aldı. Ümmügülsüm E. ise annesinin evine döndüğü sırada polis ekiplerince bulundu.

ANNESİNİN YANINA DÖNMEK İSTEMEDİ

Emniyete götürülen Ümmügülsüm E., ifadesinde, kendi isteğiyle evden ayrıldığını, kaçırılmadığını öne sürerek, annesinin yanına dönmek istemediğini söyledi. Hırsızlık suçundan aranması olduğu belirlenen Yiğit ise Ümmügülsüm E.'yi kaçırmadığını iddia etti.

SEVGİ EVLERİNE YERLEŞTİRİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Hacı İsmail Karaca ile Tamercan Yiğit adliyeye sevk edilirken, annesinin kendisine şiddeti uyguladığını öne sürerek onunla birlikte yaşamak istemediğini söyleyen Ümmügülsüm E. ise sevgi evlerine yerleştirildi.