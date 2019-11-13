Son Dakika Haberleri: Kayıp Umut'u jandarma buldu
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Kayıp Umut'u jandarma buldu

6 saat önce

ELAZIĞ'da, dün sabah bisikletiyle gezerken, kaybolan Umut Kaya (3), gece jandarma ekiplerince bulunarak, ailesine teslim edildi.

Kayıp Umut'u jandarma buldu, System.String[]

ELAZIĞ'da, dün sabah bisikletiyle gezerken, kaybolan Umut Kaya (3), gece jandarma ekiplerince bulunarak, ailesine teslim edildi.

Yazıkonak beldesinde oturan Kaya ailesinin çocukları Umut, dün sabah, evinin önünde bisikletiyle gezdiği sırada kayboldu. Oğullarını çevrede aramalarına rağmen bulamayan aile bireyleri, jandarmaya başvurdu. Bunun üzerine eğitimli köpeklerle arama çalışması başlatan jandarmalar, Umut'u gece evlerine yakın alanda buldu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Umut Kaya, ailesine teslim edildi.


Yazıkonak, Jandarma, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:50 Kaynak: DHA
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