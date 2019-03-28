Son Dakika Haberleri: Kayıp Üniversite Öğrencisi Arda İçin Belgrad Ormanı'nda Havadan Arama Çalışması Yapılıyor

Kayıp Üniversite Öğrencisi Arda İçin Belgrad Ormanı'nda Havadan Arama Çalışması Yapılıyor

48 dakika önce

Kayıp üniversite öğrencisi Arda için Belgrad Ormanı'nda havadan arama çalışması yapılıyor.

Kayıp üniversite öğrencisi Arda için Belgrad Ormanı'nda havadan arama çalışması yapılıyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:29 Kaynak: İHA

Belgrad Ormanları, 3. Sayfa
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