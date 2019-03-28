Kayıp Üniversite Öğrencisi Arda İçin Belgrad Ormanı'nda Havadan Arama Çalışması Yapılıyor
48 dakika önce
Kayıp üniversite öğrencisi Arda için Belgrad Ormanı'nda havadan arama çalışması yapılıyor.
Kayıp üniversite öğrencisi Arda için Belgrad Ormanı'nda havadan arama çalışması yapılıyor
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:29 Kaynak: İHA
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