Kayıp Üniversite Öğrencisi Arda'nın Cesedi Bulundu

Kayıp üniversite öğrencisi Arda'nın cesedi bulundu İSTANBUL - 22 yaşındaki kayıp üniversite öğrencisi Arda Duman'ın Belgrad Ormanı'nda cesedi bulundu.

Kayıp üniversite öğrencisi Arda'nın cesedi bulundu İSTANBUL - 22 yaşındaki kayıp üniversite öğrencisi Arda Duman'ın Belgrad Ormanı'nda cesedi bulundu.

İstanbul'da 6 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman için Belgrad Ormanı'nda arama çalışmaları sürüyordu. Yürütülen arama çalışmalarının sonunda üniversite öğrencisi Duman'ın cesedi bulundu. Emniyet ekiplerinin ilk incelemesinde Duman'ın elbiselerinin üzerinde olduğu ve herhangi bir darp veya cebir delici kesici alet izine rastlanılmadığı bilgisine ulaşıldı.

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