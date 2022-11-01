Kayıp üniversite öğrencisinin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 19 yaşındaki öğrenci Doğanay Demirtaş, Eymir Gölü etrafında kayboldu. Ankara'da evde kaldıkları öğrenci arkadaşlarından birisi, Doğanay'ın ailesine kendisine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine Doğanay'ın ailesi ekiplere oğullarının kaybolduğu ihbarını verdi. İhbar üzerine Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri, cep telefonundan en son sinyal alınan Eymir Gölü çevresinde arama çalışması başlattı.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Arama çalışmaları Demirtaş'ın cansız bedeninin bulunmasıyla sona erdi. Eymir Gölü bölgesinde ormanlık alanda ağaçta asılı halde bulunan Demirtaş'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

İLAÇ İÇİĞ İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Başlatılan çalışmalar sonucu Demirtaş'ın 30 Ekim pazar akşam saatlerinde Güvenpark'tan otobüse bindiği ve Eymir Gölü'ndeki iş yerleri kameralarına yansıyan görüntülerde de bu bölgeye geldiği tespit edildi. Demirtaş'ın 29 Ekim'de de ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.