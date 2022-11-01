Kayıp üniversite öğrencisinin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
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Kayıp üniversite öğrencisinin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu

02.11.2022 09:21

Pazar gününden beri aranan 19 yaşındaki Ankara Üniversitesi öğrencisi Doğanay Demirtaş'ın cansız bedeni Eymir Gölü çevresindeki bir ağaca asılı halde bulundu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 19 yaşındaki öğrenci Doğanay Demirtaş, Eymir Gölü etrafında kayboldu. Ankara'da evde kaldıkları öğrenci arkadaşlarından birisi, Doğanay'ın ailesine kendisine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine Doğanay'ın ailesi ekiplere oğullarının kaybolduğu ihbarını verdi. İhbar üzerine Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri, cep telefonundan en son sinyal alınan Eymir Gölü çevresinde arama çalışması başlattı.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Arama çalışmaları Demirtaş'ın cansız bedeninin bulunmasıyla sona erdi. Eymir Gölü bölgesinde ormanlık alanda ağaçta asılı halde bulunan Demirtaş'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kayıp üniversite öğrencisi Demirtaş'ın cesedine ulaşıldı

İLAÇ İÇİĞ İNTİHARA KALKIŞMIŞ

Başlatılan çalışmalar sonucu Demirtaş'ın 30 Ekim pazar akşam saatlerinde Güvenpark'tan otobüse bindiği ve Eymir Gölü'ndeki iş yerleri kameralarına yansıyan görüntülerde de bu bölgeye geldiği tespit edildi. Demirtaş'ın 29 Ekim'de de ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Ankara Üniversitesi, Edebiyat, Eymir, AFAD, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp üniversite öğrencisinin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika

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