Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 150 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 150 gündür haber alınamıyor

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için 150 gündür Vali Tuncay Sonel koordinesinde yürütülen arama çalışmalarında şu ana kadar genç kıza ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 150 gündür haber alınamıyor, System.String[]

Tunceli'de, 5 Ocak'ta kaybolan Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için 150 gündür Vali Tuncay Sonel koordinesinde yürütülen arama çalışmalarında şu ana kadar genç kıza ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Kentte, 5 Ocak'ta kaybolan ve Diyarbakır'dan gelen ailesinin 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusuyla aranmasına başlanılan Doku'nun bulunması için ilk günden itibaren yapılan çalışmalar ve gelişmeler AA ekibince derlendi.

Gülistan Doku'nun bulunması için polis önce Rusya vatandaşı olan erkek arkadaşı Z.A. ve üniversitedeki arkadaşlarının bilgisine başvurarak kentteki MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

Genç kıza ait makas, not ve resmi evrak suda bulundu

Yapılan ilk değerlendirmelerde, Doku'nun en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde görüldüğünün tespit edilmesi üzerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve kente gelen arama kurtarma ekiplerince baraj gölü ve göle su sağlayan Dinar Deresi ile çevrelerinde arama çalışması başlatıldı.

Ardından kente gelen su altı arama kurtarma ekipleri ve dalgıç polisler, AFAD ekipleri ile Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinden oluşan 70 kişilik ekibin katılımıyla çalışmalar genişletildi.

Gölde yapılan ilk dalışlarda dalgıçlar, genç kıza ait olduğu değerlendirilen makas, evrak ve not bulması üzerine soruşturma ve aramalar bu bölgede yoğunlaştırılarak Sarı Saltuk Köprüsü çevresinde drone, arama kurtarma ve iz takip köpekleriyle arama yapıldı.

"Genç kız, kaybolmadan önce erkek arkadaşı ile tartıştı" iddiası

Aramalar sürerken Doku'nun dayısı Mehmet Nurkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeninin kaybolmadan bir gün önce erkek arkadaşıyla tartıştığını ve kaldığı öğrenci yurduna gitmediği için kayıp başvurusunda bulunduklarını anlattı.

Aynı süreçte Uzunçayır Baraj Gölü ve Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara, jandarma ve emniyete ait 3 dedektör köpeğin dışında Emniyet Müdürlüğü ekipleri drone, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıklarının uzman personeli de kameralı su altı robotu ve sonar cihazıyla destek verdi. Kısa süre sonra çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) görevlileri de katıldı.

Vali Sonel'in koordinesinde sürdürülen arama çalışmaları, valilik desteğinde kentteki öğretmenevinde misafir edilen Doku'nun ailesince de takip edildi.

Doku'nun erkek arkadaşının evi aranıp ifadesi alındı

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında Doku'nun bulunması için erkek arkadaşının evinde arama yapılıp telefon kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Genç kızın son görüştüğü kişilerin ve erkek arkadaşının ifadesinin alındığı, ayrıca kent genelindeki kamera ve HTS kayıtları ile baz istasyonları bilgilerinin incelendiği belirtilen açıklamada, aynı çerçevede şehir giriş çıkışlarındaki Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları incelenerek, Doku'nun il dışına çıkıp çıkmadığının belirlenmesine çalışıldığı kaydedildi.

Doku'nun ailesi arama çalışmaları hakkında düzenli bilgilendirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Gülistan Doku'nun Uzunçayır Baraj Gölü ile Dinar Köprüsü civarında AFAD, emniyet, jandarma ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı su altı ekiplerince görüntüleme cihazları ve diğer ekipmanlarla titizlikle arandığı ve ailesinin çalışmalar hakkında her gün düzenli olarak bilgilendirildiği vurgulandı.

Doku'nun bulunması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalara, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli 64 özel harekat polisi de katılıp arazide arama yaptı.

Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, Tunceli Baro Başkanı Kenan Çetin ile baroda açıklama yaparak, kardeşinin akıbetinin bir an önce açığa çıkarılmasını beklediklerini söyledi.

Gülistan Doku'nun görüntüleri ortaya çıktı

Aramalara rağmen bulunamayan Gülistan Doku'nun, 5 Ocak'ta erkek arkadaşı Z.A. ile bir kafenin önünde buluşup konuştuğu güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Genç kızın Z.A. ile bir süre konuştuktan sonra saat 11.19'da yanından ayrılıp bir caddeden karşıya geçerek saat 11.29'da bindiği minibüs ile buradan uzaklaştığı belirlendi.

Başsavcılıkça derinleştirilen soruşturmada ise Doku'nun ve erkek arkadaşı Z.A'nın telefon görüşmelerini içeren HTS kayıtları incelendi. İncelemede, 5 Ocak'ta saat 12.25'te Doku'nun telefonundan sinyalin kesildiği ve aynı gün 16.24'te döküme yansıyan 4 saniyelik görüşmenin ise teknik bir hata olduğu saptandı.

Soruşturma ve aramalar devam ederken Doku'nun kaybolduğu 5 Ocak'ta Elazığ'dan Tunceli'ye giden özel bir araç sürücüsü, aracının kamerasına yansıyan görüntüleri savcılığa teslim etti.

Doku'nun son görüldüğü yer Sarı Saltuk Viyadüğü

PTS'nin incelenmesiyle aynı gün saat 12.24'te bölgeden geçen aracın kamerasına yansıyan görüntüde, saat 12.25'te Dinar Deresi üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'ndeki bariyerlerin arasında bir kişinin oturduğu saptandı.

Görüntüler inceleyen savcılık, genç kızın aracın bölgeden geçtiği gün saat 12.25'te telefonundan sinyal kesilmesini de dikkate alarak, görüntüdeki kişinin Doku olduğu üzerinde yoğunlaştı.

Soruşturma kapsamında, Doku'nun kafe önünde buluştuğu Z.A. ile yaptığı görüşmelerin içeriğinin dudak okuma yöntemiyle çözülmesi için konuştukları ana ilişkin görüntüler Ankara'ya gönderildi.

Aynı süreçte ortaya çıkan bir başka görüntüde, Doku'nun olay öncesi Z.A. ile konuşup ayrıldıktan sonra kara yolunun karşısına geçip bir süre telefonla görüşüp ardından yolcu taşımacılığı yapan bir minibüse binip bölgeden ayrıldığı saptandı.

Bakan Soylu, özel ekip için talimat verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Şubat'ta Tunceli'ye gelerek partisi tarafından düzenlenen "Siyaset Akademisi" programına katıldı.

Programın ardından Gülistan Doku'nun ailesiyle görüşen Bakan Soylu, olayın araştırılması için özel ekip görevlendireceğini belirtti.

Soylu'nun talimatı üzerine Ankara'da oluşturulan özel ekip kente gelerek Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili çalışma yaptı.

Genç kız, tüm aramalara rağmen 150 gündür bulunamadı

Bu deliller ışığında, olumsuz hava koşulları, sudaki görüş mesafesinin düşük olmasına rağmen dalgıçlar baraj gölünde, diğer ekipler de kıyıda 150 gündür arama çalışmasını sürdürdü.

Çalışmalara, AFAD görevlilerinin yanı sıra çeşitli kentlerden Tunceli'ye gelen başta Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, çeşitli illerin Emniyet Müdürlüklerine bağlı dalgıç polisler, Büyükşehir Belediyeleri ve derneklerin arama kurtarma ekiplerinden oluşan 55 su altı ve su üstü arama kurtarma ekibi, 450'ye yakın personel, 30 bot, 7 su altı kamerası, 6 drone, 3 sonar, AFAD gönüllüleri, jandarma ve polis özel harekat timleri, jandarma ve polis arama kurtarma ekipleri, iz takip köpekleri ve askeri helikopter ile çalışmalar sürdürüldü.

Gülistan Doku'yu bulmak için yapılan çalışmalar sürüyor.

Jandarma, Tunceli, Munzur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 03:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 150 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

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