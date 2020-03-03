Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 59 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 59 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 59 gündür haber alınamıyor

6 saat önce

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde sürdürülen arama çalışmalarına, AFAD ekiplerinin yanı sıra Artvin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Adana Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı 2 dedektör köpekle katıldı.

Arama çalışmalarını desteklemek amacıyla kontrollü olarak su kodunun düşürüldüğü baraj gölünde sudaki görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, botlarla göl yüzeyinde ve kıyılarda arama yaptı.

Çalışmalara, arama kurtarma köpeği ve iz takip köpeği ile katılan jandarma ekipleri de göl çevresinde ve Sarı Saltuk Viyadüğü çevresinde aramalarını sürdürdü.

Ekiplerin gün boyu aralıksız sürdürdüğü çalışmalarda bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan (21), 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yapmıştı.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 59 gündür haber alınamıyor

Diyarbakır, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:31 Kaynak: AA
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