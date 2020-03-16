Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 72 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 72 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 72 gündür haber alınamıyor

6 saat önce

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına Uzunçayır Baraj Gölü'nde devam edildi.

Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki dedektör köpekle katıldı.

Aralıklarla etkili olan yağmur ve göldeki görüş mesafesinin yetersiz olması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, botlarla Sarı Saltuk Viyadüğü ile baraj gövdesinin bulunduğu bölge arasındaki alanda göl yüzeyinde arama çalışmalarını sürdürdü.

Jandarma ekiplerinin de dedektör köpeklerle kıyılarda gün boyu yaptığı arama çalışmalarında bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, olayın araştırılması için kente gönderdiği 4 kişilik özel ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Bu arada ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan 72 gündür haber alınamıyor

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:24 Kaynak: AA
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