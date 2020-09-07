Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun annesi ve ablası emniyet müdürlüğüne götürüldü - Son Dakika

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan ve 247 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesi basın açıklaması yaptı.

Seyit Rıza Meydanında konuşan Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku, kızının 5 Ocak'tan bu yana kayıp olduğunu ve bulunamadığını söyledi.

Kızının bir an önce bulunması isteyen anne Doku, "Benim kızım buhar olup uçtu mu? Benim kızım nerede? Bir kemiğini bana verin. Sizin evladınız yok mu? Kardeşiniz yok mu? Anneniz yok mu? Babanız yok mu? Ben başka bir şey istemiyorum, kızımı istiyorum. Bir kemik çok mu zor? Size zor değil." dedi.

Abla Aygül Doku da 5 Ocak'ta kaybolan kız kardeşinin akıbetini merak ettiklerini ve bir an önce açığa çıkarılması gerektiğini belirterek, "Gülistan Doku, herkesin vicdanında cevabı merak edilen bir sorudur. Ben kardeşimin kemiklerini istiyorum. Biz, 247 gündür kızımızın kemiklerine ulaşamıyoruz. Bizim bu kentte başımızı vurmadığımız duvar, kapısını çalmadığımız kapı kalmadı." diye konuştu.