Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri - Son Dakika

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Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri
21 dakika önce
Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri TUNCELİ - Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:57 Kaynak: AA
Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri TUNCELİ - Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor. Kayıp üniversite öğrencisine ait son görüntüler... Elazığ yönünden gelen araç 12: 24 te geçiyor kızın bulunduğu yere 12: 25 civarı varıyor kızı orada görüyoruz 12: 25 te kızın telefon sinyali kesiliyor.
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