Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri - Son Dakika

Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri TUNCELİ - Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor. Kayıp üniversite öğrencisine ait son görüntüler... Elazığ yönünden gelen araç 12: 24 te geçiyor kızın bulunduğu yere 12: 25 civarı varıyor kızı orada görüyoruz 12: 25 te kızın telefon sinyali kesiliyor.