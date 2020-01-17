Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri - Son Dakika

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri

21 dakika önce

Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri TUNCELİ - Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri TUNCELİ - Tunceli'de 13 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor. Kayıp üniversite öğrencisine ait son görüntüler... Elazığ yönünden gelen araç 12: 24 te geçiyor kızın bulunduğu yere 12: 25 civarı varıyor kızı orada görüyoruz 12: 25 te kızın telefon sinyali kesiliyor.

Kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun son görüntüleri

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:57 Kaynak: AA
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