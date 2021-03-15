Kayıp üniversite öğrencisine ait kulaklık, ayakkabı ve şapka bulundu - Son Dakika

Kayıp üniversite öğrencisine ait kulaklık, ayakkabı ve şapka bulundu

15.03.2021 23:33
Kayıp üniversite öğrencisine ait kulaklık, ayakkabı ve şapka bulundu, System.String[]

Antalya'da 4 gündür kayıp olan 33 yaşındaki üniversite öğrencisine ait bulunan kulaklık, ayakkabı ve şapka umut oldu.

Antalya'da 4 gündür kayıp olan 33 yaşındaki üniversite öğrencisine ait bulunan kulaklık, ayakkabı ve şapka umut oldu. Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden, polis ve itfaiye ekiplerinin de karadan yaptığı aramalarda başka ize rastlanılmadı.

Antalya'da 33 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Özkan, 4 gün önce rahatsızlanan babasına, "Babacığım, kendine dikkat et seni seviyorum" diyerek kayıplara karıştı. 4 gündür çocuklarından haber alamayan aile savcılığa başvurdu. Ramazan Özkan'ı arama çalışmalarına katılmak için şehir dışından gelen arkadaşları, Özkan'ın yaşadığı evin yakınlarındaki Düden Park civarında yaptıkları araştırmada Özkan'a ait kulaklığı buldu. Çevrede aramalarını genişleten arkadaşları, bir balıkçıdan zıpkınla dalan birinin şapka bulduğu bilgisine ulaştı. Şapkanın 4 gündür kayıp olan Özkan'a ait olduğu teyit edildi. Gelişmeler üzerine Sahil Güvenlik ekipleri denizden arama çalışması başlattı. Ekiplerin arama çalışmalarında denizin kıyısında kayalık alanda bir ayakkabı bulundu. Eşyaların Ramazan Özkan'a ait olduğu kesinleştikten sonra akşam saat 20.00 sıralarında itfaiye ve polis ekipleri de karadan ve denizden eşyaların bulunduğu alanda arama gerçekleştirdi. Ramazan Özkan'a ait başka bir iz bulunamazken, arama çalışmalarının gündüz devam edeceği öğrenildi.

"Geldiğimizde son görüldüğü yerde kendisine ait kulaklığını bulduk"

Ramazan Özkan'ın çocukluk arkadaşı Selim Öcal, "İstanbul'dan çıktık geldik erken saatlerde. Son görüldüğü yer burası olduğu için biz de elimizden gelen bir şey olur diye yardımcı olmak istedik. Geldiğimizde son görüldüğü yerde kendisine ait kulaklığını bulduk. Daha sonra aşağıda bulunan balıkçılara yöneldik gören duyan vardır diye. Balıkçılar da zıpkınla dalan birinin şapka bulduğunu söyledi. Şapkanın Ramazan'a ait olduğunu teyit ettik. Daha sonra biz özel bir tekne ayarlayarak sahil güvenlik ekipleri ile birlikte bir aramaya katıldık. O sırada da Ramazan'ın ayakkabısı bulundu. Ailesi de ayakkabının Ramazan'a ait olduğunu teyit etti. Ayakkabıda herhangi bir yırtılma, deforme yoktu. Allah korusun düşmüş olmasından korktuğumuz için ayakkabıda bir deforme olmaması bizi en azından biraz sevindirdi. Şimdi itfaiye ekipleri, genel olarak bölgeyi tarıyor. Biz de burada haber bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kayıp üniversite öğrencisine ait kulaklık, ayakkabı ve şapka bulundu
Kayıp üniversite öğrencisine ait kulaklık, ayakkabı ve şapka bulundu

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp üniversite öğrencisine ait kulaklık, ayakkabı ve şapka bulundu - Son Dakika


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