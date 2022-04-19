Kayıp üniversite öğrencisinin cesedi ırmakta bulundu - Son Dakika
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Kayıp üniversite öğrencisinin cesedi ırmakta bulundu

19.04.2022 18:22

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Fırat Çiftsüren'in cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Fırat Çiftsüren'in cansız bedeni Manavgat Irmağı'nda bulundu.

Sorgun Mahallesi Titreyengöl bölgesinden geçen Manavgat Irmağı'nın yüzeyinde ceset gören tekneciler, durumu jandarma ve sahil güvenliğe bildirdi.

Sahil güvenlik ekiplerinin kıyıya çıkardığı cesedin, ailesi tarafından 8 gün önce kayıp başvurusu yapılan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Fırat Çiftsüren'e ait olduğu belirlendi.

Irmak kıyısına gelen gencin yakınları ve arkadaşları gözyaşı döktü.

İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Manavgat Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Bölümü birinci sınıf öğrencisi olan Çiftsüren'in boş zamanlarında bir kafede çalıştığı öğrenildi.

Kayıp üniversite öğrencisinin cesedi ırmakta bulundu
Kayıp üniversite öğrencisinin cesedi ırmakta bulundu
Kayıp üniversite öğrencisinin cesedi ırmakta bulundu
Kayıp üniversite öğrencisinin cesedi ırmakta bulundu

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Üniversite, Manavgat, Antalya, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayıp üniversite öğrencisinin cesedi ırmakta bulundu - Son Dakika


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