Kayıp Üniversite Öğrencisinin Cesedi Morga Kaldırıldı
26 dakika önce
Kendisinden 22 Mart'tan beri haber alınamayan ve ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatılan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kendisinden 22 Mart
'tan beri haber alınamayan ve ailesinin başvurusu üzerine arama çalışması başlatılan üniversite öğrencisi Arda Duman
'ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Belgrad Ormanı
'ndaki Neşet Suyu mevkisinde polis ekipleriyle 40 kişilik AFAD
ve AKUT ekibi de özel eğitimli arama köpekleri tarafından cesedine ulaşılan Boğaziçi Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Duman'ın cenazesi Cumhuriyet savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Hamidiye
Etfal Sarıyer
Hastanesi morguna kaldırıldı.
Duman'ın ilk incelemesinde vücudunda herhangi bir darp ya da yara izi bulunmadığı ve kıyafetlerinin üzerinde bulunduğu ve donma sonucu ölme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.
Arda Duman'ın ölüm sebebinin yapılacak detaylı otopsinin ardından belirleneceği belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:52 Kaynak: AA
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