Kayıp üniversiteli Doku'dan 70 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayıp üniversiteli Doku'dan 70 gündür haber alınamıyor - Son Dakika

Kayıp üniversiteli Doku'dan 70 gündür haber alınamıyor

22 dakika önce

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'yu arama çalışmalarından bugün de sonuç alınamadı.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun ailesinin, 6 Ocak'ta Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmalarına devam edildi.

Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü'nde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına AFAD ekipleri, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi ve Tunceli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri iki dedektör köpekle katıldı.

Olumsuz hava koşulları ve suda görüş mesafesinin olmaması nedeniyle dalış yapamayan ekipler, botlarla baraj gölünde geniş bir alanda botlarla arama yaptı.

AFAD ekipleri ve jandarma ekiplerinin dedektör köpeklerle kıyılarda yağışlı havaya rağmen gün boyu sürdürdüğü arama çalışmalarında, bugün de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Ayrıca, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Gülistan Doku olayının araştırılması için kente gönderdiği 4 kişilik özel ekip de çalışmalarını sürdürüyor.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlatmıştı.

Bu arada ailesi de Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında buldukları intihar mektubunu savcılığa teslim etmişti.

Baraj gölünde arama yapan ekipler, genç kıza ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulmuştu.

Kayıp üniversiteli Doku'dan 70 gündür haber alınamıyor

Tunceli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:41 Kaynak: AA
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