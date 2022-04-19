Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında bulundu - Son Dakika
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Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında bulundu

19.04.2022 17:55

Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında bulunduANTALYA Antalya'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan Manavgat Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Fırat Çiftsüren'in cansız bedeni Manavgat ırmağında bulundu.

Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında bulundu

ANTALYA Antalya'da 10 gündür kendisinden haber alınamayan Manavgat Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Fırat Çiftsüren'in cansız bedeni Manavgat ırmağında bulundu.

Manavgat Irmağının yüzeyinde aşağıya doğru giden bir ceset gören tekne kaptanının ihbarı üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı Kontrol Bot 4316 ekibi, Boğaz mevkiinde Bosporus Otel yakınlarında ırmakta bulunan cesedi alarak kıyıya çıkardı. Cesedin yapılan incelemesinde, 10 gündür kendisinden haber alınamayan ve Cumhuriyet Polis Karakolunda kayıp başvurusu bulunan Fırat Çiftsüren olduğu belirlendi.Gencin kayıp haberi üzerine Ankara'dan Manavgat'a gelen annesi olay yerine gelirken, genci okul arkadaşları teşhis etti

21 yaşındaki Fırat Çiftsüren'in Akdeniz Üniversitesi Manavgat Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı 2. Sınıf öğrencisi olduğu ve Ankara'da yaşadığı bildirildi. Fırat Çiftsüren'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yaptığı incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında bulundu
Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında bulundu
Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında bulundu
Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında bulundu

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Manavgat, Antalya, Fırat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp üniversiteli gencin cesedi Manavgat Irmağında bulundu - Son Dakika


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