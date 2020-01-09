Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor

7 saat önce

Tunceli'de geçtiğimiz Pazar gecesinden itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, polis, jandarma, AFAD ekipleri tarafından sürdürülürken, bugün Deniz Kuvvetleri'nden gelen özel ekip ROV cihazı ile arama çalışmasına katıldı.

Kayıp üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Tunceli'de geçtiğimiz Pazar gecesinden itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları, polis, jandarma, AFAD ekipleri tarafından sürdürülürken, bugün Deniz Kuvvetleri'nden gelen özel ekip ROV cihazı ile arama çalışmasına katıldı.


Tunceli'de 4 gündür haber alınamayan 22 yaşındaki Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Bölümü İkinci Sınıf Öğrencisi üniversiteli Gülistan Doku'nun bulunması için Valilik koordinesinde başlatılan arama çalışmalar 100 kişilik ekiple aralıksız devam ediyor. Son görüldüğü Uzunçayır Baraj Gölü Dinar Köprüsü çevresinde yoğunlaşılan arama çalışmalarına Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği,AFAD ve jandarmaya ekipleri katılıyor. Bugün bölgeye Türk Silahlı Kuvvetleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen Sualtı Arama Kurtarma Timi de geldi. Tim, Uzaktan Kumandalı Sualtı Tespit Cihazı (ROV) vasıtasıyla arama çalışması yapmaya başladı.


Uzunçayır Baraj Gölü'nde bir taraftan ROV Cihazı ile su altında arama yapılırken, diğer tarafta dalgıç polisler, AFAD ve jandarmaya ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Arama çalışmalarını kayıp kızın ailesi, yakınlarının yanı sıra Vali Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ubeyde İpek ile İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen yakından takip ediyor.


Öte yandan çalışmaları izleyen kayıp kızın annesi Bedriye Doku'nun feryatları yürekleri dağladı. - TUNCELİ

Tunceli, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:43 Kaynak: İHA
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